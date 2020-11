Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: 14-Jähriger bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

BelmBelm (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:20 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem jugendlichen Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 14-jähriger Belmer befuhr den Fahrradweg der Bremer Straße in Richtung Ostercappeln und beabsichtigte, nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Dazu musste der 14-Jährige die Bremer Straße an der vorhandenen Ampelanlage überqueren, dies tat er bei Rotlicht. Er übersah den herannahenden VW Passat eines 30-jährigen Mannes aus Stuhr, der ebenfalls in Richtung Ostercappeln fuhr. Es kam zur Berührung zwischen Pkw und Fahrradfahrer, der 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass der Junge nicht frontal von dem Passat erfasst wurde. Der junge Belmer und die Beifahrerin im Passat, eine 28-jährige Schwangere aus Stuhr, wurden in Krankenhäuser gebracht.

