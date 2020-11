Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Pedelec-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Neuenkirchen b. BramscheNeuenkirchen b. Bramsche (ots)

Ein 79-Jähriger befuhr am Sonntagmorgen mit einem Pedelec die Kolpingstraße. Als er gegen 10.15 Uhr den Fürstenauer Damm überqueren wollte, übersah er das von rechts kommende und in die Kolpingstraße abbiegende Auto eines 25-Jährigen. Der Radfahrer stieß mit dem Pkw zusammen, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem Mercedes entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell