Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht

Bad LaerBad Laer (ots)

Am Heideweg, zwischen der Straße "Auf der Wittenburg" und dem Heidering, brachen Unbekannte am Samstagmorgen in ein Einfamilienhaus ein. Eine Bewohnerin hörte gegen 02.45 Uhr verdächtige Geräusche und stellte bei einer Nachschau fest, dass sich der oder die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Die Einbrecher durchwühlten im Erdgeschoss das Mobiliar, stahlen Bargeld und flüchteten anschließend mit einem blauen Volvo. Die Hausbewohnerin alarmierte die Polizei, die mit zahlreichen Streifenwagen nach den Flüchtigen fahndeten. In der Straße Örtlingerort entdeckten die Beamten das verlassene Fahrzeug und beschlagnahmten das Auto. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 oder 0541/327-3203 entgegengenommen.

