Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Müllcontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

OsnabrückOsnabrück (ots)

Auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Straße "Am Limberg", setzten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen einen Müllcontainer in Brand. Zeugen bemerkten die Flammen gegen 02.50 Uhr und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr löschten den Brand, der den Container nahezu vollständig zerstörte. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3103 zu melden.

