Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Zigarettenautomat aufgebrochen

HilterHilter (ots)

An der Bielefelder Straße, zwischen der Oststraße und dem Heggenweg, brachen Unbekannte zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen einen Zigarettenautomaten auf. Ein Anwohner bemerkte die Beschädigung am Montag gegen 08 Uhr und alarmierte die Polizei. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

