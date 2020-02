Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

17. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.02.2020 - Börnsen Am Samstag, den 15.02.2020, zwischen 17:15 Uhr und 21:45 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Pusutredder in Börnsen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten der/die Tatverdächtigen eine Tür in im rückwärtigen Bereich mit einem vorhandenen Blumentopf und einem kleinen Bierfass einzuwerfen und scheiterten. Danach versuchten der/die Tatverdächtigen ein rückwärtiges Fenster mit einem Stein einzuwerfen, was auch misslang. Hier zeigt sich, dass ca. 40 Prozent der Taten im Versuchsstadium stecken bleiben. Eine gute technische Einbruchsicherung erschwert Einbrechern das Geschäft. Bitte achten Sie auch auf die vermeintlich kleinen Dinge:

- Lassen Sie keine Leiter unbefestigt auf ihrem Grundstück stehen. - Sichern Sie Gegenstände, die z.B. von den Tätern zum Einwerfen genutzt werden könnten.

- Achten Sie darauf, dass unter Fenstern keine Tritthilfen (z.B. Mülltonnen) stehen.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie das Haus oder die Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zu diesem versuchten Einbruch machen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die im Zusammenhang mit dieser Tat stehen könnten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an das Postfach für Bürgerhinweise: wohnungseinbruch@polizei.landsh.de.

