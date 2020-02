Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallort gesucht

Ratzeburg (ots)

03. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.02.2020 - Ratzeburg Am 28.01.2020, gegen 16:45 Uhr, kam es in Nusse zu einem Verkehrsunfall bei dem der Unfallort noch unklar ist. Ein 40-jähriger Lübecker erscheint in der Polizeistation Bad Schwartau und teilt mit, dass er in Nusse mit einem weißen Mercedes Sprinter beim Wenden gegen eine rote Steinwand gefahren sei. Den genauen Unfallort konnte der Fahrer nicht mehr benennen. An dem Sprinter ist ein Schaden von etwa 4.000, --Euro entstanden.

Die Polizei in Nusse sucht jetzt den Unfallort, den Geschädigten oder mögliche Zeugen. Wer Hinweise auf den Unfall geben kann, melde sich bitte bei der Polizeistation Nusse unter der Telefonnummer 04543/43598-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell