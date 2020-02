Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Drogenfund bei allgemeiner Verkehrskontrolle

Ratzeburg (ots)

17. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.02.2020 - Mölln Am 15.02.2020 Uhr gegen 00:40 Uhr kam es in Mölln zum Fund von Drogen in einem Fahrzeug. Polizeibeamte der Polizeistation Mölln führten eine allgemeine Verkehrskontrolle im Grambeker Weg bei einem 19-jährigen Fordfahrer durch. Hier nahmen die Beamten Marihuana-Geruch wahr. Der Drogenvortest bei dem Fahrer aus Mölln verlief negativ.

Die Durchsuchung des Ford und der mitgeführten Gegenstände von Fahrer und seiner 18-jährigen Beifahrerin aus Mölln führten zum Auffinden von einzeln abgepackten Tütchen (im unteren dreistelligen Bereich) mit verschiedenen Substanzen, Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, eine digitale Feinwaage, sowie ein Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser. Die Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt. Entsprechende Anzeigen gem. dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz wurden gefertigt.

Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Ratzeburg dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell