Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Eigentümer eines USB-Sticks

Ratzeburg (ots)

11. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 15.12.2018 Ahrensburg

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht derzeit nach zwei männlichen Personen, die im Oktober 2014 eine ca. 1-monatige Reise nach China unternommen haben.

Im Rahmen einer Durchsuchung der Polizei konnte bei einem polizeilich bekannten Wohnungseinbrecher der abgebildete USB-Stick mit Karabinerhaken aufgefunden werden. Auf dem USB-Stick sind ca. 1500 Bilder einer Reise nach China abgespeichert.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass dieser bei einem Einbruch in ein Wohnhaus oder ein Gewerbeobjekt abhandengekommen sein könnte.

Bei den fotografierten Personen dürfte es sich um die Eigentümer des USB Sticks handeln. Diese Reise ins Reich der Mitte dürfte anhand der Speicherdaten zwischen dem 7. und 26. Oktober 2014 stattgefunden haben. Besucht worden ist unter anderem eine Schule in Guangzhou, ein Hotel in Longji und die Reisterrassen in Tiantou, sowie die Stadt Hongkong und die Chinesische Mauer.

Aus rechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung einzelner Fotografien mit den gesuchten Personen leider nicht möglich. Die fotografierten Personen, die die Reise unternommen haben, können zum Zeitpunkt der Reise wie folgt beschrieben werden:

Person 1: -männlich -Ca. 60-75 Jahre alt -Ca. 180 cm groß-schlank -kurzes graues Haar, Geheimratsecken -nutzt eine Lesebrille -diese Person ist am meisten fotografiert worden

Person 2: -männlich -Ca. 55-70 Jahre alt -etwas kleiner als Person 1 -Bauchansatz-Halbglatze, graues schütteres Haar -Ehering am rechten Ringfinger -diese Person ist der Urheber der Bilder/ Fotograf.

Der beschriebene USB-Stick konnte bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Kriminalpolizei bittet daher nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer erkennt sich anhand der Beschreibung und der Reisedaten wieder? Wer kennt Personen, auf die die Reisedaten und Personenbeschreibungen passen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-8090 oder 04102-809-222.

Polizeidirektion Ratzeburg

Susanne Diesing

Telefon: 04541/809-2012

