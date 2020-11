Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Wohnungseinbruch in Kloster Oesede

GeorgsmarienhütteGeorgsmarienhütte (ots)

In der Straße "Zur Waldbühne" geriet am Montag ein Gebäude des Schützenvereins ins Visier von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich zwischen 07.40 und 11.45 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung im Obergeschoss und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und eine Digitalkamera und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell