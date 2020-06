Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten a.K. - Zeugen nach Unfall gesucht

Freiburg (ots)

Eichstetten a.K. - Am Montag, 29.06.2020 gegen 16:15 Uhr ereignete sich in der Nimburger Straße in Eichstetten ein Verkehrsunfall. Hierbei kam es zum Konflikt zwischen einem Busfahrer und einem PKW-Fahrer, in dessen Folge der Busfahrer einen am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW streifte. Es besteht für beide Verkehrsteilnehmer der Vorwurf des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen angeben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Breisach (07667/9117-0) zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell