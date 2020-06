Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Schmierereien am Sonntag - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte haben am Sonntag, 28.06.2020, in Görwihl ein Vereinsheim und die Halfpipe in Görwihl mit einem pinken Lack besprüht. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Das Musikerheim neben der Hotzenwaldhalle war das Ziel der Unbekannten und wiederum die Halfpipe. Sie beschmierten am Gebäude die Nord- und Westseite. Die Tatzeit könnte in den Abendstunden gelegen sein. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Görwihl, Tel. 07764 932998-0.

