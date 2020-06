Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kabelbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

In Wehr hat ein Kabelbrand am Montag, 29.06.2020, für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 13:25 Uhr wurde Rauch aus einer Steckdose eines Hauses gemeldet. Die Feuerwehr rückte an und schaltete den Strom ab. Hinter der Steckdose hatte ein Kabel geschmort. Eine Fachfirma wurde verständigt. Es entstand kein Gebäudeschaden.

