Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kirchentür angezündet

53909 Zülpich-Hoven53909 Zülpich-Hoven (ots)

Wegen des Brandes einer Kirchentür am Mittwochabend (21.55 Uhr) an der Luxemburger Straße ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung gegen Unbekannt. Offensichtlich wurde die Kirchentür von außen in Brand gesetzt. Nach einer ersten Sichtung durch die Polizei schlugen die Flammen auch in den Innenbereich der Kirche. Personen wurden nicht verletzt. Die hinzu gerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen.

