Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Dreister Dieb

Ein Tannenbäumchen mit Beleuchtung klaute ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag in Riedlingen.

UlmUlm (ots)

Das beleuchtete Tannenbäumchen stand in seinem Kübel auf einem Grundstück in der Goldbronnenstraße. In den Nachtstunden schaffte dies ein dreister Dieb samt Pflanzkübel fort. Vermutlich wurde dem Dieb seine Beute zu schwer. Einen Teil der Erde leerte er auf einem angrenzenden Fußweg aus. Vom Dieb und seiner Beute fehlt bislang jede Spur.

+++++++ 2273141

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell