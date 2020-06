Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere PKW beschädigt/Zeugenaufruf

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr wurden in der Hermann-Gehlen-Straße mehrere PKW mit eingeklappten Seitenspiegeln festgestellt. Laut einem Anrufer soll dort zuvor der Fahrer eines Elektrorollers beim Vorbeifahren an verschiedene PKW getreten haben. Vom Verursacher fehlte jede Spur, so dass die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 Zeugen und Geschädigte bittet, sich unter der 0631 369-2250 zu melden. |pvd

