POL-WE: Kleinwagen immer wieder Ziel von Sachbeschädigungen + Vor Polizei geflüchtet - Wem gehört der Motorroller? + LKW-Plane angezündet

>Büdingen: Kleinwagen immer wieder Ziel von Sachbeschädigungen

Irgendwann zwischen Mittwoch (12. Mai), 21 Uhr und Donnerstag (14. Mai) 0.20 Uhr muss es gewesen sein, dass Unbekannte den schwarzen VW mit diversen Bioabfällen und Essensresten verschmierten. Das Auto stand in dieser Zeit am Schlossplatz in Büdingen.

Erst von Donnerstag, 7. Mai auf Freitag, 8. Mai, hatte jemand den Kleinwagen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Neustadt" mit fettiger Flüssigkeit übergossen.

Die Polizei in Büdingen bittet in diesem Zusammenhang nun um Hinweise aus der Bevölkerung, Tel: 06042/96480.

In den vergangenen Wochen war das an verschiedenen Orten innerhalb Büdingens parkende Fahrzeug immer wieder stark beschmutzt und beschädigt worden.

>Ortenberg: Vor Polizei geflüchtet - Wem gehört der Motorroller?

Am frühen Samstagmorgen fiel einer Funkstreife der Büdinger Polizei gegen 1 Uhr auf dem Marktplatz ein dunkler Motorroller auf. Als der Fahrer die Ordnungshüter entdeckte, fuhr er über den Vorplatz der Sparkasse in Richtung Grundschule davon. Kurze Zeit später fanden die Schutzleute auf dem Fußweg vor dem Durchgang zur Altstadt das Kleinkraftrad auf. Aufgrund von Brems- und Rutschspuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Rollerfahrer bei dem Versuch, sich einer drohenden Verkehrskontrolle zu entziehen, gestürzt sein könnte und dann zu Fuß weitergelaufen war. Am Fahrzeug waren keine Versicherungskennzeichen angebracht. Dafür hatte der Fahrer einen Badeschlappen von NIKE zurückgelassen. Die Schutzleute stellten Schuh und Gefährt sicher.

Unter Vorlage eines entsprechenden Eigentumsnachweises können die Sachen bei der Dienststelle in Büdingen abgeholt werden.

>Rockenberg: LKW-Plane angezündet

Zwischen Mittwoch (27. Mai) 12 Uhr und Samstag (30. Mai), 12.30 Uhr versuchte ein Brandstifter offenbar, die Plane eines auf einem Firmengelände in der Siemensstraße abgestellten Sattelaufliegers anzuzünden. Das Feuer erlosch eigenständig; jedoch wurde die Plane leicht beschädigt. Mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe hatten beobachten können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg, Tel: 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

