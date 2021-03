Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecs entwendet

Gronau (ots)

Als der Geschädigte sich die Auslagen eines Obststandes am Freitag in Gronau anschaute, griff der Dieb zu. Das mattschwarze Gazelle Pedelec des Typs Arroyo C7 stand auf dem Gehweg der Ochtruper Straße, als sich der Täter gegen 11.20 Uhr auf das Rad setzte und wegfuhr. Der Dieb habe südländisch ausgesehen und eine helle Jacke getragen, gab der Geschädigte an.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr entwendeten Unbekannte ein schwarzes Giant Pedelec samt Ladegerät. Das Rad stand unter einem Gartenhausvordach an der Bögeholdstraße in Gronau. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell