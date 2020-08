Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 16:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Neuen Schulhaus". Der/die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Haustür ein und drangen so in das Innere des Hauses ein. Es wurden mehrere Räume durchsucht und Silberbesteck, Schmuck und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beträgt rund 4.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell