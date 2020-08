Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 14 Uhr bis 16:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schwetzinger Straße auf dem Parkplatz des Schulzentrums. Ein hier geparkter Dacia wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Offensichtlich wurde die Stoßstange beim einem Ein-/ oder Ausparkvorgang mit einer Anhängerkupplung eingedrückt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 entgegen.

