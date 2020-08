Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Neckarstadt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand die Riedfeldstraße in Richtung Lortzingstraße. Dabei streifte er, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand geparkten Citroën. Dabei entstanden Kratzer und Dellen am Kotflügel und der Außenspiegel wurde aus der Halterung gerissen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

