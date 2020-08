Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/ BAB 5: Schwerer Verkehrsunfall im Parkplatzbereich, 4 Verletzte, Pressemeldung Nr. 2

Hemsbach/ BAB 5 (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntagabend auf der A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr kurz vor 23 Uhr mit seinem Audi A5 Sportsback in den Parkplatz "Weschnitz" ein und fuhr dort aus bislang unklaren Gründen einem stehenden Mercedes hinten auf. Der Fahrer des Audi erlitt schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen und Schnitt- und Schürfwunden. Fahrer und Beifahrer im Mercedes erlitten Prellungen, Gehirnerschütterungen und Schleudertraume. Eine weibliche Person auf dem Rücksitz im Mercedes wurde mit Arm- und Beckenbrüchen sowie inneren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Den beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen. Bei dem Fahrer des Mercedes konnten keine Anzeichen für Alkohol- oder Drogenkonsum erlangt werden. Das Ergebnis des Audi-Fahrers steht noch aus.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war der Parkplatz bis ca. 2.45 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen der Autobahnbahnpolizei Mannheim dauern an.

