Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Marktplatz

Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Aus der Gesäßtasche stahlen Unbekannte eienm 64-jährigen Olfener in Zusammenhang mit einem Einkauf seine Geldbörse. Der Mann befand sich am Dienstag (27.04.) im Zeitraum von ca. 14-14-30 Uhr beim Aldimarkt. An der Kasse stellte er den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Personen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell