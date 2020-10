POL-PDMT: Fahrzeuge zerkratzt

Polizeidirektion Montabaur

Am 30.10.2020, zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde in dem Christiansweg in Diez der BMW einer 60-jährigen Altendiezerin beschädigt. Der unbekannte Täter verkratzte die beiden rechten Fahrzeugtüren mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Am 03.10.2020 kam es an der gleichen Örtlichkeit bereits zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ebenfalls die rechte Fahrzeugseite eines PKWs zerkratzt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diez unter der 06432 / 6010 zu melden.

