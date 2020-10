Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Liebenscheid - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen verursacht

LiebenscheidLiebenscheid (ots)

Am 30.10.20, gegen 22.35 Uhr, verlor ein 24 Jahre alter Mann in einer Linkskurve in der Ortslage Liebenscheid die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun sowie einem Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der junge Fahrer nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol stand, sondern auch Drogen konsumiert hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

