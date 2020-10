Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

RennerodRennerod (ots)

Am Donnerstag, dem 29.10.2020, gegen 16:45 Uhr, wurden in der Kirchgasse, in der Nähe der Kirche, an mehreren geparkten PKW die Kennzeichen abgerissen bzw. verbogen. Zeugenhinweise werden von der Polizei Westerburg (02663 98050) entgegen genommen.

