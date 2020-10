Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines leerstehenden Hauses an der Bundesstraße 274

PatersbergPatersberg (ots)

Gegen 01:20 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch die Rettungsleitstelle Montabaur der Brand eines Hauses an der B 274 gemeldet. Dieses Haus stand die letzten Jahre leer. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus in Vollbrand. Weiteres ist noch nicht bekannt. Wir bitten daher von Nachfragen zunächst ab zu sehen. Es wird nachberichtet.

