Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf der L 292, Zeugen gesucht!

HachenburgHachenburg (ots)

Am Freitag, 30.10.2020 gegen 09:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 292 zwischen Hachenburg und Steinebach an der Wied ein Verkehrsunfall bei welchem ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und anschließend auf das angrenzende Fahrbahnbankett geriet. Hier kollidierte der Pkw frontal mit einem Leitpfosten. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Polo handeln. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem verursachenden Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer: 02662-95580 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell