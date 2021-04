Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Geldbörse aus Jackentasche gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Aus einer Jackentasche stahlen Unbekannte während eines Einkaufs in einem Supermarkt an der Appelhülsener Straße einem 39-jährigen Nottulner seine Geldbörse. Als der Mann an der Kasse seine Einkäufe zahlen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum von ca. 16 bis 16.30 Uhr. Personen, die in dem Zeitraum verdächtige Beoabachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

