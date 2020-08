Polizei Mettmann

POL-ME: Verschwundener Peugeot ist aufgefunden - Heiligenhaus - 2008010

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 2008004 von heute Morgen (03.08.2020) berichteten wir von einem verschwundenen PKW Peugeot 206 CC, der zuvor für mehrere Tage auf einem Parkplatz an der Mainstraße in Heiligenhaus geparkt worden war. Aufmerksam geworden durch diese Pressemitteilung meldete sich schon am heutigen Nachmittag ein Zeuge bei der Polizei, der Auskunft über den aktuellen Standort des gesuchten Fahrzeugs geben konnte. Obwohl die polizeilichen Ermittlungen damit nun noch nicht komplett beendet sind, kann aber die öffentliche Fahndung nach dem verschwundenen Fahrzeug nun schon sehr früh erfolgreich beendet werden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung bei der schnellen Klärung der Suche.

