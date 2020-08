Polizei Mettmann

POL-ME: SARIS-Anhänger mit Arbeitsgeräten gestohlen - Ratingen - 2008007

Mettmann (ots)

In der Zeit vom Donnerstagnachmittag des 30.07., 16.00 Uhr, bis zum Montagmorgen des 03.08.2020, 07.30 Uhr, verschwand von der Straße An der Drucht im Ratinger Ortsteil Lintorf ein PKW-Last-Anhänger der Marke SARIS, der in Höhe der dortigen Unterführung am Fahrbahnrand abgestellt worden war. Beladen war der Anhänger Typ C2C mit diversen Arbeitsgeräten, darunter unter anderem ein Notstromaggregat Moser 800, ein Wasserentnahme-Standrohr sowie ein Hochdruckreiniger Dyna Jet MG500. Wie und mit welchem Zugfahrzeug der oder die bislang unbekannten Anhänger-Diebe den weißen Tandemachs-Anhänger der Marke SARIS wegschleppen konnten, obwohl dieser an einem Rad mit einer Reifenkralle gesichert war, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem weißen Tandemachs-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen OS-SI 732. Der Zeitwert des fast acht Jahre alten Anhängers und seiner Ladung wird auf mindestens 5.000,- Euro geschätzt.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Anhängerdiebe und den Verbleib des gestohlenen SARIS-Anhängers und seiner Ladung vor. Auch die Reifenkralle verschwand spurlos vom Tatort. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Ratinger Polizei wurden eingeleitet, Anhänger, Kennzeichen und die gestohlene Ladung zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten SARIS-Anhängers, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

