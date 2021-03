Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. Rottweil) Kabelbrand ruft Feuerwehr auf den Plan 25.2.21, 2 Uhr

Sulz (ots)

Ein Kabelbrand an einer Maschine hat in der Nacht zum Donnerstag einen Brandalarm ausgelöst. In dem Unternehmen in der Bahnhofstraße hat der anwesende Leiter der Nachtschicht das Problem sofort erkannt und den Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Feuerwehr Sulz, die mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen anrückte, hat den Brandort nochmals überprüft. Personen wurden durch den Kabelbrand nicht verletzt. Ein größerer Schaden ist offenbar nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell