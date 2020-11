Polizei Hagen

POL-HA: 140 Tuben Haftcreme entwendet und ohne Führerschein mit Kastenwagen geflüchtet

HagenHagen (ots)

Dienstagabend stoppt die Polizei gegen 20:50 Uhr einen Ladendieb mit einem Kastenwagen auf der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der 31-Jährige hatte zuvor in einem Supermarkt in der Ophauser Straße Ware entwendet und war anschließend davongefahren. Ein 33-jähriger Zeuge hatte den Mann im Geschäft beobachtet und gesehen, wie er mit einem leeren Rucksack die Filiale betreten habe. Später bezahlte er nur einen Teil der Ware an der Kasse. Der zuvor leere Rucksack, war jedoch prall gefüllt. Er verfolgte den Kastenwagen mit seinem Auto bis zum Eintreffen der Polizei. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten insgesamt 140 Tuben Haftcreme im Wert von jeweils 2,76 Euro. Die Ware stammt nach bisherigen Ermittlungen aus mindestens zwei Diebstählen in Discountern.

Die Polizei ließ sich von dem Mann zudem vor Ort die Fahrerlaubnis aushändigen. Es stellte sich heraus, dass das Dokument gefälscht war. Da der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen kann, wurde er vorläufig festgenommen. Die Beamten fertigten Anzeigen gegen ihn. (ra)

