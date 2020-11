POL-HA: Unbekannte stehlen Klingelschild tagsüber in Haspe

Polizei Hagen

Unbekannte stehlen Klingelschild tagsüber in Haspe

Hagen

Am Montag, 23.11.2020, verließ ein 60-Jähriger gegen 07:00 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Neue Straße in Hagen-Haspe. Als er wenige Stunden später, gegen 11:00 Uhr, zurückkehrte, fehlte die Klingelanlage des Hauses. Unbekannte hatten sie offenbar innerhalb der kurzen Zeit abmontiert und entwendet. Lediglich der Kunststoffrahmen war noch vorhanden. Bereits am Samstag, 21.11.2020, wurden in der Dickenbruchstraße Klingelanlagen an Häusern gestohlen. Die Kripo bittet um Hinweise zu verdächtigen Feststellungen und Fahrzeugen unter der 02331 986 2066. (sh)

