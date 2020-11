Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

HagenHagen (ots)

Bereits am 15. August 2020 wurde eine 68-Jährige in der Elberfelder Straße Opfer eines Taschendiebstahls. Die Frau hatte sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Hagener Innenstadt aufgehalten, als ihr zwei unbekannte Personen das Portemonnaie unbemerkt entwendeten. Die weiblichen Tatverdächtigen sind während dem Diebstahl von der Videoüberwachungsanlage des Geschäftes gefilmt worden. Nach einem richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Wer erkennt die beiden Frauen und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

Fotos zur Fahndung finden Sie hier: https://url.nrw/taschendiebstahl20201124

(ra)

