Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

HagenHagen (ots)

Nachdem eine 32-Jährige mit ihrem Opel auf der Eilper Straße am rechten Fahrbahnrand angehalten hatte, um ihre 14-jährige Tochter aussteigen zu lassen, kam es am Montag gegen 09:15 Uhr zu einem Unfall. Eine 59-jährige Toyota-Fahrerin war aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto der Hagenerin aufgefahren. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Insassinnen des Opels leicht und kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 59-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell