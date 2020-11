Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

TawernTawern (ots)

Am Freitag den 13.11.2020, gegen 17:40 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich der Straßen B51/L136 zwischen Tawern und Ayl ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Als der Fahrer eines VW Passat, welcher die L136 von Tawern kommend befuhr, im Einmündungsbereich verkehrsbedingt anhält, kollidiert ein nachfolgender, schwarzer VW Lupo frontal gegen das Fahrzeugheck des VW Passats. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW Lupo war aufgrund der Kollision nicht mehr in fahrbereitem Zustand und musste abgeschleppt werden. Als der Fahrzeugführer des VW Passats sein Smartphone bedient, um den Verkehrsunfall anzuzeigen, flüchtet der unbekannte männliche Fahrzeugführer des VW Lupo fußläufig in unbekannte Richtung.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-9155-0

pisaarburg.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell