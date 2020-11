Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall in Föhren - Pkw kommt von Fahrbahn ab, Augenzeugen gesucht

FöhrenFöhren (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 04:50 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Mann aus hiesiger Region mit seinem Pkw die Hauptstraße in Föhren in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe Hausnummer 58 kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Stromverteilerkasten und stieß gegen eine Garage eines Wohnhauses. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt.

Durch die Beschädigung des Verteilerkastens kam es zu einem vorübergehenden Stromausfall. Die Hauptstraße musste aufgrund der Bergungsmaßnahmen über eine Stunde voll gesperrt werden.

Die Feuerwehren Schweich und Föhren waren mit 35 Mann im Einsatz. Ein RTW und ein NAW waren vor Ort.

Zeugen des Unfall werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter Tel. 06502/91570 zu melden.

