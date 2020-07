Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: zwei Einbruchdiebstähle am Wiesensee

Stahlhofen am Wiesensee (ots)

In der Nacht vom Montag, 20.07.2020, auf Dienstag, 21.07.2020, kam es zu einem Einbruch in das Cafe Seewies und die Tourist-Information am Wiesensee. Beide Objekte befinden sich in unmittelbarer Nähe am Wiesensee. In beiden Fällen verschaffte sich der Täter gewaltsamen Zutritt durch die Haupteingangstür. Während im Cafe lediglich alle Räumlichkeiten durchsucht wurden, wurden aus der Tourist-Information ein Kaffeevollautomat, sowie mehrere Flaschen Schnaps entwenden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 9805-0) zu melden.

