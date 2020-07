Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kompletter Sattelzug gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Von einem Firmengelände auf der Weserstraße wurde am Wochenende ein LKW samt Auflieger und Ladung gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter den LKW aufgebrochen und sind dann über ein benachbartes Firmengelände geflüchtet - vermutlich am Samstagabend. Bei der Flucht wurden auf dem Gelände der Nachbarfirma einige Rollwagen und eine Werkshütte beschädigt. Außerdem ging dabei offensichtlich eine Staukiste/Unterbaukasten am gestohlenen Sattelzug kaputt. Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie der grüne LKW mit grauem Sattelanhänger (beide haben RE-Kennzeichen) von dem Firmengelände gefahren wurde. Gesucht werden auch Zeugen, die verdächtige Personen auf der Weserstraße gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

