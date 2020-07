Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Recklinghausen (ots)

Am 27.06.2020 ist in Castrop-Rauxel an der Straße "Unterspredey" ein Gartenhaus abgebrannt. Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer morgens um vor 07.00 h gelegt wurde. Am Tatort wurde Brandbeschleuniger gefunden. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder sagen können, wer für die Brandstiftung in Frage kommt, sich beim Fachkommissariat für Branddelikte zu melden (0800 2361 111).

