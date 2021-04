Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/In drei Fällen Navifesteinbauten gestohlen

Coesfeld (ots)

In den zwei vergangenen Nächten waren Navi-Diebe im Gebiet der Gemeinde Nottuln unterwegs. Insgesamt drei Autos wurden aufgebrochen und die festeingebauten Navigationsgeräte gestohlen. In der Nacht zum Dienstag gelangten die Unbekannten auf bislang nicht geklärte Art und Weise in einen VW Passat und einen BMW der 3-er Serie. Die Autos waren in der Panken- bzw. der Frieda-Nadig-Straße abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (27.4.) 16 Uhr und Mittwoch 12 Uhr.

In der Nacht zum Donnerstag waren vermutlich die gleichen Unbekannten erneut am Niederstockumer Weg aktiv. Hier schlugen sie im Zeitraum von 19 bis 9 Uhr die Heckscheibe eines BMW X4 ein. Ebenfalls wurde das festeingebaute Navigationsgerät gestohlen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell