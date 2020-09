Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Randalierer beschädigt Streifenwagen und muss die Nacht in der Zelle verbringen

Ulm (ots)

Samstagnacht wurde die Polizei in eine Wohnung in der Ulmer Innenstadt gerufen. Dort hatte ein 30- jähriger seine 33-jährige Lebensgefährtin derart geschlagen, dass diese sich zu Nachbarn flüchten musste. Da der Schläger erkennbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und sich zudem äußerst aggressiv aufführte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Auf der Fahrt zum Polizeirevier randalierte er im Streifenwagen, indem er versuchte, mit den Füßen die Schiebetüre aufzutreten. Weiter beschädigte er die Sitzbank, indem er den Polsterbezug teilweise abkaute und ein Loch in den Sitz biss. Weiter schlug er mit den Handschellen gegen die Fahrzeugscheiben und schlug seinen Kopf gegen die Fahrzeugwand. Sodann musste er den Rest der Fahrt zu seinem eigenen Schutz fixiert werden. In der Zelle randalierte er weiter, trat gegen die Zellentüre und versuchte durch Faustschläge zwei Polizeibeamte zu verletzen. Daraufhin musste er erneut fixiert werden. Der Schläger verletzte sich hierbei leicht und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Freundin des Schlägers wurde durch Faustschläge leichtverletzt. Bei der Fixierung in der Zelle wurden zwei Polizisten ebenfalls leicht verletzt. Der Schläger musste die Nacht in der Zelle verbringen. Er sieht mehreren Strafanzeigen und Schadenersatzforderungen entgegen. Zudem wurde in der gemeinsamen Wohnung Drogen aufgefunden.

