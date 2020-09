Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Kadaver im Wald entsorgt

Am Donnerstag entdeckte ein Zeuge bei Wain den Kadaver eines Rinds.

Ulm (ots)

Der Zeuge sah den Kadaver in einem Wald nach Ortsausgang Wain in Richtung Unterbalzheim und rief die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Tier in den vergangenen Tagen dort illegal entsorgt wurde. Ein Förster veranlasste die ordnungsgemäße Entsorgung des Kadavers. Das Veterinäramt ist informiert. Zeugenhinweise bitte an die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300).

