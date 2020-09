Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Update: Raub war vorgetäuscht

Ein 33-Jähriger hat zugegeben, dass der Überfall auf ihn in Biberach nicht wahr ist.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4697758), hatte der 33-Jährige der Polizei erzählt, dass ihn am Mittwoch in Biberach Unbekannte bedroht hatten. In einer Unterführung hätten sie ihn überfallen und sein Geld geraubt.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Im Zuge dieser Ermittlungen gab der 33-Jährige am Freitag gegenüber den Ermittlern zu, sich das Ganze ausgedacht zu haben. Warum er das getan hat, dazu dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Den 33-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Vortäuschens einer Straftat.

+++1600314

Wolfgang Jürgens, Tl. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell