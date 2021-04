Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße/Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine 51-jährige Nottulnerin befand sich am Donnerstag (29.04.) gegen 14 Uhr im Lidl-Markt in Buldern zum Einkauf. An der Kasse stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Diese hatte sich während des Einkaufs in einem Korb im Einkaufswagen befunden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es in den vergangenen Wochen fast täglich zu Taschendiebstählen gekommen ist. Seien sie aufmerksam gegenüber von Fremden, die sich ihnen oder ihrem Einkaufswagen nähern. Tragen sie ihre Wertgegenstände körpernah. Verschließen sie Taschen, in denen sie ihre Geldbörsen aufbewahren. Falls sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen, melden sie diese bitte der Polizei.

