Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Nacht zu Donnerstag ist ein Autofahrer aufgefallen.

Als Polizeibeamte den 28-Jährigen kurz vor ein Uhr in der Danziger Straße stoppten und überprüften, legte der Mann ein drogentypisches Verhalten an den Tag. Der Urintest zeigt ein positives Ergebnis bei Amphetaminen an.

Die Beamten nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

