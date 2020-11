Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (434/2020) Einbruch in Wohnhaus in Bovenden - Polizei rät zu besonderer Wachsamkeit!

GöttingenGöttingen (ots)

Bovenden, Leipziger Straße Mittwoch, 25. November 2020, zwischen 15.40 und 19.30 Uhr

BOVENDEN (jk) - Einen Einbruch ein Einfamilienhaus in Bovenden (Landkreis Göttingen) nimmt die Polizei Göttingen zum Anlass, Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis erneut zu besonderer Aufmerksamkeit und Wachsamkeit in der dunklen Jahreszeit aufzurufen.

In der Leipziger Straße waren Unbekannte am späten Mittwochnachmittag (25.11.20) bzw. frühen Abend durch eine aufgebrochene Terrassentür in das Haus eingedrungen, hatten zwei Etagen nach Diebesgut durchsucht und schließlich ein Notebook sowie Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Der aktuelle Einbruch könnte aus Sicht der Ermittler des 2. Fachkommissariats möglicherweise mit weiteren Taten zusammenhängen, die sich im Laufe dieser Woche unweit von Bovenden im benachbarten Eddigehausen ereignet haben. Die Ermittlungen dazu laufen.

Die Polizei Göttingen rät dazu, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch andere auffällige Beobachtungen, immer unverzüglich der Polizei Göttingen mitzuteilen. Entsprechende Feststellungen und Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 oder über den Polizeinotruf 110 entgegengenommen.

So schützen Sie sich vor Einbrechern

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. (Quelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/)

Weitere Tipps auch unter https://www.k-einbruch.de/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell