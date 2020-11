Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (431/2020) Nebengebäude brennt in Rollshausen - niemand verletzt - Ursache noch unbekannt

GöttingenGöttingen (ots)

Rollshausen, Hinter den Höfen Donnerstag, 26. November 2020, gegen 19.30 Uhr

ROLLSHAUSEN (mb) - In der Ortschaft Rollshausen (Landkreis Göttingen) kam es am Donnerstagabend (26.11.2020) aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand in einer ehemaligen Tischlerwerkstatt in der Straße Hinter den Höfen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Dank des Einsatzes der alarmierten Ortsfeuerwehren aus Duderstadt, Rollshausen, Obernfeld und Germershausen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren rund 65 Feuerwehrkameraden im Einsatz.

Was den Schwelbrand auslöste, ist noch unklar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

