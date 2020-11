Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (429/2020) Ursache ermittelt - Technischer Defekt in Zwischendecke löste Großbrand in Altstadt von Hann. Münden aus

GöttingenGöttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (jk) - Der Auslöser des Großbrandes in der Altstadt von Hann. Münden ist geklärt. Das Feuer, das am Abend des 6. November in einem Geschäftshaus in der Rosenstraße ausbrach und sich von dort auf mehrere angrenzende Häuser ausbreitete (wir berichteten), ist eindeutig auf einen technischen Defekt im Bereich der Decke zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss zurückzuführen.

Zu diesem Ergebnis kamen Ermittler der beim Polizeikommissariat Hann. Münden eingerichteten Sonderkommission am Mittwoch (25.11.20) im Rahmen der weiteren Untersuchungen der Brandstelle. Die polizeilichen Ermittlungen sind damit bis auf wenige Befragungen abgeschlossen.

Die Beschlagnahme des Gebäudes in der Rosenstraße wurde am Nachmittag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell